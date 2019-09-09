Винный импортер Alianta Group откроет магазин в Петербурге

Цены на вино в магазине варьируются - от менее 1 тысячи рублей до более 10 тысяч рублей за бутылку. Фото: pixabay

Цены на вино в магазине варьируются - от менее 1 тысячи рублей до более 10 тысяч рублей за бутылку. Фото: pixabay

В скором времени на площади Восстания в Северной столице откроется винотека крупного импортера Alianta Group.

Основатель компании Alianta Group Армен Гришкян намерен развивать розничный бизнес, открыв заведение в Петербурге, и еще одно в Москве. Компания была основана в 1993 году, а на сегодняшний день она располагается на шестом месте среди винных импортеров в стране. Об этом пишет «Коммерсант».

Единственная винотека Alianta Group — Wine Express работает в столице. Цены на вино в магазине варьируются — от менее 1 тысячи рублей до более 10 тысяч рублей за бутылку. В заведении также можно приобрести крепкий алкоголь.

Согласно предварительной оценке, на открытие одного магазина без учета аренды компания может потратить от 2 миллионов рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что сеть «Золотое Яблоко» открывает магазин в Петербурге.