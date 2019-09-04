Сеть «Золотое Яблоко» открывает магазин в Петербурге

Первый магазин "Золотое Яблоко" в Северной столице откроется на первом этаже ТЦ "Невский центр". Фото: goldapple.ru

Первый магазин "Золотое Яблоко" в Северной столице откроется на первом этаже ТЦ "Невский центр". Фото: goldapple.ru

В Петербурге откроется первый магазин федерального ретейлера «Золотое Яблоко», который занимается продажами косметики и парфюмерии.

Первый магазин «Золотое Яблоко» в Северной столице откроется на первом этаже ТЦ «Невский центр», по площади он займет около 1,7 тысяч квадратных метров. Открытие запланировано на конец года.

Компания выйдет на петербургский рынок, лидерами которого являются три федеральные сети: «Рив Гош» — у него насчитывается 46 магазинов по городу, «Л’Этуаль» — 41 магазин и «Иль де Ботэ» — 9 магазинов.

По словам главы INFOline Ивана Федякова, которые приводит РБК, компания отличается от остальных в сегменте «косметика и парфюмерия» большой площадью магазинов (около 2 тыс. кв.м) и огромным ассортиментом, который превышает 200 тысяч наименований продукции, а в магазинах представлено около 600 брендов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге останавливается рост розничной торговли.