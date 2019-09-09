В Петербурге двоих осудили за кражу в раздевалке футбольного центра

Суд признал виновными Сергея Ведерко и Антона Халеева в краже по предварительному сговору.

Как стало известно GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат, Сергей Ведерко и Антон Халеев совершили кражу в раздевалке футбольного центра «Молния» в Петербурге. Они похитили из шкафчиков четыре смартфона, деньги и банковскую карту, которой позже расплачивались в магазине. Об этом сообщает городская прокуратура.

Ведерко и Халеева признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража, по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета». Суд приговорил Ведерко к 2 годам лишения свободы в ИК общего режима, а Халеева к 1,5 года условно.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербуржцев судят за нападения на прохожих в центре.