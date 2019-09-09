Сборная России показала форму на матч с Казахстаном

Две команды встретятся вечером 9 сентября, игра начнется в 21:45.

Сборная России сегодня сыграет со сборной Казахстана на матче квалификации Евро-2020. Российские футболисты сыграют домашний матч, игра начнется в 21:45 9 сентября.

Спортсмены уже определились с формой: вратарь наденет зеленое, а остальные — красно-белые одежды. РФ пока что стоит на втором месте в группе I после Бельгии. Команда набрала 12 очков за пять игр, проиграв лишь лидерам группы.

Состав команды станет известен ближе к поединку. Казахстан стоит на третьем месте с семью очками. После него идут Шотландия, Кипр и Сан-Марино — последняя сборная не забила ни одного гола на чемпионате и пропустила 24.

Ранее GazetaSPb сообщила, что игрок сборной Шотландии назвал поражение от России особенно обидным — сборные сыграли со счетом 1:2, голами у гостей отличились Дзюба и Жирков.