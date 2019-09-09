В Петергофе двоих задержали после разборок с полицейским

В Петергофе двоих задержали после разборок с полицейским
Конфликт между сотрудником полиции и тремя мужчинами произошел на Ропшинском шоссе. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петродворцовом районе Петербурга задержаны двое мужчин. Их подозревают в нанесении телесных повреждений сотруднику полиции.

Инцидент произошел около 17:30 часов 9 сентября в Петергофе. На Ропшинском шоссе наряд ДПС остановил машину «ГАЗ». Помимо водителя в ней находились еще два человека.

Во время проверки документов выяснилось, что пассажиры в город приехали из Ближнего зарубежья. При этом разрешений на нахождение в России у них при себе не было.

«Сотрудник полиции потребовал выйти из автомобиля и проследовать в отдел полиции для разбирательства», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В МВД подчеркнули, что мужчины оказали сопротивление. В результате чего сотруднику полиции были нанесены телесные повреждения.

Водитель и один из пассажиров задержаны. Приняты меры к розыску третьего участника произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге по подозрению в избиении сотрудника батальона ОМОН задержали 36-летнего футбольного болельщика.

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