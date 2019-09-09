Матч Россия-Казахстан: решающий гол на 89-й минуте

Матч Россия-Казахстан: решающий гол на 89-й минуте
Сборная России одержала победу, благодаря голу на предпоследней минуте. Фото: Михаил Киреев

В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года сборная России одержала победу над сборной Казахстана со счетом 1:0.

Игра проходила на стадионе Калининграда. На протяжении всего матча счет оставался равным, пока игрок сборной России Марио Фернандес не забил решающий гол на 89-й минуте матча.

Таким образом, команда под руководством Станислава Черчесова занимает второе место в группе с 15 очками на счету. Строкой выше расположилась Бельгия с результатом в 18 очков. На третьем месте остается сборная Казахстана, 7 очков.

В Москве, 10 октября состоится следующая игра российских футболистов. На этот раз соперниками станут игроки сборной Шотландии.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о победе сборной России над шотландской сборной на отборочном матче Евро-2020. Игра прошла на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и закончилась со счетом 2:1 в пользу российских спортсменов.

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