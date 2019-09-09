Матч Россия-Казахстан: решающий гол на 89-й минуте

Матч Россия-Казахстан: решающий гол на 89-й минуте
Сборная России одержала победу, благодаря голу на предпоследней минуте. Фото: Михаил Киреев

В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года сборная России одержала победу над сборной Казахстана со счетом 1:0.

Игра проходила на стадионе Калининграда. На протяжении всего матча счет оставался равным, пока игрок сборной России Марио Фернандес не забил решающий гол на 89й минуте матча.

Таким образом, команда под руководством Станислава Черчесова занимает второе место в группе с 15 очками на счету. Строкой выше расположилась Бельгия с результатом в 18 очков. На третьем месте остается сборная Казахстана, 7 очков.

В Москве, 10 октября состоится следующая игра российских футболистов. На этот раз соперниками станут игроки сборной Шотландии.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о победе сборной России над сборной Шотландии в отборочном турнире Евро-2020. Игра проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, российская сборная одержала победу со счетом 2:1.

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