Чемодан с телом женщины внутри откопали в лесу Петербурга

Чемодан с телом женщины внутри откопали в лесу Петербурга
Чемодан с убитой женщиной нашли в лесу. Фото: pixabay

Тело петербурженки со следами насильственной смерти нашли в чемодане, который был закопан в лесном массиве в Приморском районе.

Как сообщает в GazetaSPb источник в правоохранительных органах, чемодан с телом убитой был найден в понедельник, 9 сентября. На теле погибшей имелись многочисленные повреждения, которые свидетельствуют о насильственной смерти. А во рту находился окровавленный кляп.

Правоохранительные органы уже задержали предположительного убийцу. Им оказался 21-летний житель Петербурга. Убитую опознали, ей было 49 лет. Известно, что она числилась пропавшей после того, как ушла из дома и не вернулась.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося. Подозреваемого допрашивают.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Москве найден чемодан с телом девушки внутри.

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