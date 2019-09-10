Чемодан с телом женщины внутри откопали в лесу Петербурга

Тело петербурженки со следами насильственной смерти нашли в чемодане, который был закопан в лесном массиве в Приморском районе.

Как сообщает в GazetaSPb источник в правоохранительных органах, чемодан с телом убитой был найден в понедельник, 9 сентября. На теле погибшей имелись многочисленные повреждения, которые свидетельствуют о насильственной смерти. А во рту находился окровавленный кляп.

Правоохранительные органы уже задержали предположительного убийцу. Им оказался 21-летний житель Петербурга. Убитую опознали, ей было 49 лет. Известно, что она числилась пропавшей после того, как ушла из дома и не вернулась.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося. Подозреваемого допрашивают.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Москве найден чемодан с телом девушки внутри.