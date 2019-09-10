Доходы петербургского бюджета вырастут на 37,5 млрд рублей

В этом году доходная часть бюджета Петербурга увеличится на 6,3% и составит 629,3 млрд рублей, сообщил председатель комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников на заседании в Смольном.

По словам Корабельникова, доходная часть увеличится на 37,5 млрд рублей в рамках корректировки бюджета на 2019 года. Из них примерно половина приходится на доходы Петербурга, а остальная — на деньги государства.

Корабельников заявил, что расходы петербургского бюджета вырастут на 26,3 млрд рублей. Он пояснил, что разница между дополнительными доходами и расходами составляет 11,2 млрд рублей, именно на столько уменьшится дефицит.

Ранее GazetaSPb сообщала, что дефицит бюджета Санкт-Петербурга поднимется почти на 15% в 2020. В текущем году разница между доходами расходами города составила 40,5 миллиардов рублей.