Пенсионеркам в Ленобласти надоели качели и они вышли их пилить

Женщинам предложили действовать более законными методами, но те не послушали. Фото: скриншот VK

Женщинам предложили действовать более законными методами, но те не послушали. Фото: скриншот VK

Жительницы Бегуниц обвинили детей на площадку в том, что они нарочно не давали уснуть некой “100-летней старушке”.

Две пенсионерки устроили скандал на детской площадке в деревне Бегуницы в Ленобласти. Пожилые женщины посчитали, что качели производят слишком много шума и их нужно немедленно убрать — с помощью пил.

Видеозапись сурового демонтажа появилась в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” 10 сентября. Речь идет о деревянной доске на опоре, на которой могут раскачиваться сразу двое. Женщины на глазах детей и их родителей отпилили обе стороны доски, хотя их отговаривали и предлагали действовать более законными методами.

Пенсионерки заявили, что дети нарочно кричали и не давали отдыхать некой “100-летней старушке”. Не исключено, что видеозапись привлечет внимание правоохранительных органов.

Ранее GazetaSPb сообщила, что пенсионерка в Петербурге получит 300 тысяч компенсации после ДТП.