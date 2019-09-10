Пенсионеркам в Ленобласти надоели качели и они вышли их пилить

Пенсионеркам в Ленобласти надоели качели и они вышли их пилить
Женщинам предложили действовать более законными методами, но те не послушали. Фото: скриншот VK

Жительницы Бегуниц обвинили детей на площадку в том, что они нарочно не давали уснуть некой “100-летней старушке”.

Две пенсионерки устроили скандал на детской площадке в деревне Бегуницы в Ленобласти. Пожилые женщины посчитали, что качели производят слишком много шума и их нужно немедленно убрать — с помощью пил.

Видеозапись сурового демонтажа появилась в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” 10 сентября. Речь идет о деревянной доске на опоре, на которой могут раскачиваться сразу двое. Женщины на глазах детей и их родителей отпилили обе стороны доски, хотя их отговаривали и предлагали действовать более законными методами.

Пенсионерки заявили, что дети нарочно кричали и не давали отдыхать некой “100-летней старушке”. Не исключено, что видеозапись привлечет внимание правоохранительных органов.

Ранее GazetaSPb сообщила, что пенсионерка в Петербурге получит 300 тысяч компенсации после ДТП.

бегуницы дети пенсионерки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Два жителя Петербурга вылавливают из Невы монеты и отдают на благотворительность
Футболисты «золотого» состава «Зенита» спустя годы ...
Беглов рассказал о благоустроенных для отдыха парках и скверах Петербурга
Станции Кировско-Выборгской линии метро сделают доступнее для инвалидов
Долгострой «Светлана» будет сдан в конце 2019 года
В Ленобласти пропала женщина с двумя малолетними детьми
Два друга из Финляндии получили по 5 лет колонии за дебош на Торфяновке
Самолет не смог с первого раза приземлиться в Пулково