Футболисты «золотого» состава «Зенита» спустя годы судятся с женами

Футболисты &#171;золотого&#187; состава &#171;Зенита&#187; спустя годы судятся с женами
Тимощук являлся капитаном команды в "золотом" сезоне-2007. Фото: "Зенит"

Тимощука могут обязать платить алименты вместе с Аршавиным, Кержаковым и Радимовым.

Сегодня стало известно, что бывшая жена Анатолия Тимощука подала иск в суд на футбольного тренера. Экс-супруги поделят имущество, а кроме этого Надежда Тимощук намерена обязать бывшего мужа платить детям алименты.

Ранее GazetaSPb сообщила, что тренер и бывший опорный полузащитник “Зенита” и его жена вместе владели пятью квартирами на Крестовском острове. Бывшая супруга хочет поделить средства на банковском счете спортсмена и обязать к выплате алиментов двум дочерям.

За 2019 год три футболиста из “золотого состава” петербургского клуба разбирали с бывшими женами вопросы детей, алиментов и имущества — Тимощук становится четвертым. Речь идет о бывшем капитане команды, а ныне тренере “Зенита-2” Владиславе Радимове, полузащитнике Андрее Аршавине и форварде Александре Кержакове.

Радимов и певица Татьяна Буланова поженились в 2005 году, а развелись в 2016-ом. В этом феврале мировой суд в Петербурге постановил, что Радимов будет выплачивать четверть доходов на содержание сына Никиты, который родился в 2007 году. Буланова стала третьей женой футболиста.

Форвард Александр Кержаков женился на Милане Тюльпановой в 2015 году — брак стал третьим для футболиста. В апреле Петроградский райсуд расторг союз. Кержакову предстоит платить шестую часть доходов до совершеннолетия мальчика, а с 2031 — четвертую часть доходов. В июне выяснилось, что он задолжал Тюльпановой с октября свыше 623 тысяч рублей по алиментам, по данным УФССП. Кержаков сейчас является старшим тренером юношеской сборной России.

Андрея и Алису Аршавиных развели в Красносельском районном суде Петербурга 3 июля. Пара оформила союз в 2016-ом, в 2017 у них родилась дочь. Функционеру “Зенита” предстоит выплачивать восьмую часть от зарплаты до совершеннолетия девочки.

“Зенит” завоевал золото Чемпионата России в 2007 году под руководством Дика Адвоката. Тимощук в том сезоне являлся капитаном команды и провел самое большое число матчей на поле из всех игроков — 42 игры.

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