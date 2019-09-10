Бондарчук попросил президента помочь «Ленфильму» погасить долг

"Ленфильм" взял кредит в банке ВТБ в размере 1,53 млрд рублей летом 2013 года. Фото: vk.com/lenfilmstudios

"Ленфильм" взял кредит в банке ВТБ в размере 1,53 млрд рублей летом 2013 года. Фото: vk.com/lenfilmstudios

Российский режиссер Федор Бондарчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в погашении долга киностудии «Ленфильм» перед банком ВТБ.

Бондарчук, являясь главой совета директоров «Ленфильма», попросил российского лидера предоставить студии субсидии на погашение долгов. Согласно данным «Интерфакс» со ссылкой на источник, Путин поручил ведомствам заняться этим вопросом еще в прошлом месяце.

«Ленфильм» взял кредит в банке ВТБ в размере 1,53 млрд рублей летом 2013 года. В конце 2017 года гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин заявил, что студия досрочно погасит кредит, для этого было необходимо продать непрофильный актив в Северной столице. Однако к августу прошлого года ничего не произошло.

Ранее GazetaSPb сообщала, что «Ленфильм» назвал дату своего создания. Киностудия Северной столицы «Ленфильм» уточнила дату нового дня рождения. Это 5 марта 1914 года.