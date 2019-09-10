«Зенит-2» и «Велес» сыграли вничью

Игра завершилась со счетом 3:3. Командам так и не удалось выявить победителя.

Об этом стало известно сегодня, 10 августа. Встреча «Зенитта-2» и «Велеса» состоялась в рамках четвертого тура чемпионата Профессиональной футбольной лиши. Счет открыл Алексей Гасилин на седьмой минуте, но уже на 50-й счет сравнял московский футболист Алексей Баев. Петербуржцы только-только отыгрались благодаря Илью Воробьеву, как Никита Кирсанов и Дмитрий Соловьев забили гол за голом, что поставило под угрозу итоги матча. «Зенитовец» Дмитрий Кириллов в последний момент удачно атаковал ворота «Велеса», сравняв счет.

По итогам игры у «Зенита-2» – 17 очков. Петербуржцы возглавляют турнирную таблицу.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что футболисты «золотого» состава «Зенита» спустя годы судятся с женами. Тимощука могут обязать платить алименты вместе с Аршавиным, Кержаковым и Радимовым. Экс-супруги поделят имущество, а кроме этого Надежда Тимощук намерена обязать бывшего мужа платить детям алименты