Главный тренер СКА поругал подопечных за ошибки

Алексей Кудашов остался недоволен уровнем игры во время третьего периода в матче против «Сибири».

Об этом стало известно 10 сентября, после встречи двух команд. Комментируя итоги встречи, главный тренер СКА Алексей Кудашов отметил, что ему не понравилось, что в третьем периоде петербургские хоккеисты чувствовали себя расслабленно. К счастью, это не повлияло на исход игры, но могло бы.

Специалист считает, что победа запросто могла бы достаться противнику, так что СКА нужно всегда быть начеку. Он также поблагодарил болельщиков за поддержку и особенную атмосферу – они справились отлично.

Напоминаем, что СКА и «Сибирь» играли в Санкт-Петербурге, встреча завершилась со счетом 4:2. Последнюю шайбу удалось забросить практически на последней минутке – это заставило понервничать тренера и болельщиков команды.

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