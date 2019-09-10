Анна Семенович отужинает с миллионером за деньги

Певица не знает, с кем ей предстоит встретиться. Все средства пойдут на благотворительность.

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Обо всем сообщает «СтарХит».

Анна Семенович приняла участие в благотворительной акции, в рамках которой разыгрывали ужин с певицей. Все вырученные деньги пойдут на защиту экологии, так что звезда делает доброе дело. Она знает, что за встречу с ней заплатил некий миллионер, но его личность не раскрывается.

Ужин пройдет совсем скоро – 19 сентября. Подписчики Анны Семенович с нетерпением ждут итогов, они надеются, что звезда сможет влюбиться. Сама певица тоже не против выйти замуж за отличного человека. Она будет рада, если миллионер окажется неженатым, симпатичным и веселым. Также ей важно, чтобы он любил амурских тигров.

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