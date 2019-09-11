Процесс Марата Оганесяна снова откладывается

Процесс Марата Оганесяна снова откладывается
По информации Мойки78, новое слушание состоится 18 сентября. Фото: Baltphoto/ Анатолий Климов

Судебное следствие по делу бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна снова откладывается по причине болезни одного из адвокатов.

Ранее следствие пыталось приступить к судебному процессу еще в последний день июля, однако тогда слушание не осуществилось по причине отпуска некоторых из адвокатов. Теперь болезнь защитника одного из девяти подсудимых снова поменяла планы суда.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb писала о том, что бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян был задержан в ноябре 2016 года по подозрению в мошенничестве при строительстве стадиона «Зенит-Арена». Он обвиняется в хищении более 50 млн рублей при заключении подрядчиком ООО «Инжтрансстрой-СПб» с ЗАО «ТДМ» договора по поставке видео-табло для футбольного стадиона. В октябре 2017 года подсудимый согласился сотрудничать со следствием и полностью признал свою вину.

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