Эксперт: Петербург может первым перейти на четырехдневную рабочую неделю

Петербург может стать первым городом России с четырехдневной рабочей неделей. В этом уверена кандидат политических наук, заведующая кафедрой сравнительных политических исследований СЗИУ РАНХиГС Инесса Тарусина.

Для того чтобы стать пилотным регионом у Петербурга есть все условия. Именно здесь сосредоточенны разные отрасли экономики и специалисты огромного спектра, считает Тарусина.

Она отметила, что нынешняя организация труда исчерпала себя и устарела. Пятидневная рабочая неделя была установлена в СССР. С тех пор в стране многое изменилось.

Для школьников четырехдневная рабочая недель напротив не подойдет, уверена эксперт.

«А если мы поместим в четыре дня все школьные предметы, то ученики будут заниматься с восьми утра до восьми вечера, что практически невозможно», — приводит слова Инессы Тарусиной «Комсомольская правда».

Напомним, с инициативой о переходе на четырехдневную рабочую неделю выступил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Он поручил Министерству труда до 30 сентября дать оценку возможности введения инициативы. В том числе, учесть последствия для экономики и общественные настроения.