Владельца ресторана «Вафли и Вино» обвинили в отравлении посетителей

Предпринимателю предстоит выплатить штраф после того, как несколько людей угодили в больницу.

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Обо всем сообщили в Арбитражном суде Санкт-Петербурга, где рассматривалось дело об отравлении горожан в заведении «Вафли и Вино». Сразу два петербуржца после посещения ресторана вынуждены были госпитализироваться из-за ухудшения состояния. Они некоторое время провели в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина. У них диагностировали сальмонеллез.

Роспотребнадзор, проверив заведение, нашел там несколько нарушений, которые могли стать причиной отравления петербуржцев. Повара не следили должным образом за хранением продуктов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что детдомовца госпитализировали с отравлением алкоголем в Санкт-Петербурге. Как стало известно GazetaSPb, в настоящее время подросток находится в удовлетворительном состоянии. Обстоятельства употребления спиртных напитков неизвестны.