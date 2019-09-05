Детдомовца госпитализировали с отравлением алкоголем в Петербурге

Детдомовца госпитализировали с отравлением алкоголем в Петербурге
Подросток самовольно покинул медицинское учреждение. Фото: Baltphoto_Елена_Яковлева

Воспитанника детского дома в Петербурге увезли на скорой в алкогольном опьянении.

Во вторник, 3 сентября, из воспитательного учреждения госпитализировали 17-летнего подростка, отравившегося этанолом. Молодого человека доставили в Детскую городскую клиническую больницу №5 им. Н.Ф. Филатова.

Как стало известно GazetaSPb, в настоящее время подросток находится в удовлетворительном состоянии. Обстоятельства употребления спиртных напитков неизвестны.

На следующий день, 4 сентября, подросток самовольно покинул больницу ранним утром.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании мужчин, которые напичкали несовершеннолетнюю школьницу наркотиками. Двое братьев дали девочке наркотики, а после совершили с ней половой акт. Одного из них задержали, второй отделался подпиской о невыезде.

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