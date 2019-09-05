Двое братьев напичкали школьницу наркотиками и надругались над ней в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли дело о наркотическом отравлении несовершеннолетней. Школьницу напичкали различными наркотическими веществами, после чего надругались над ней.

Как стало известно GazetaSPb, по подозрению в содеянном полицейские задержали двух мужчин, которые живут в квартире на проспекте Просвещения. Они оказались братьями.

Они пригласили 15-летнюю в гости и дали ей запрещенные вещества. Задержанные склонили ребенка к употреблению путем уговоров. После чего один из мужчин ее изнасиловал.

Один из братьев отделался подпиской о невыезде, второго оставили в отделении.

Ранее в GazetaSPb сообщали о нападении на петербуржца. Неизвестные избили его, а затем ограбили.