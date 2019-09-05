Неизвестные избили и обокрали мужчину в Василеостровском районе

В Василеостровском районе Петербурга неизвестные избили и ограбили 34-летнего гражданина. Все произошло в понедельник, 2 сентября, около дома №63 по Большому проспекту.

Злоумышленники напали на мужчину сзади, совершили около четырех ударов в области лица и шеи, в результате чего мужчина потерял сознание. Очнувшись, он обнаружил отсутствие кошелька и мобильного телефона.

Вместе с тем мужчина лишился водительских прав и банковской карты, с которой впоследствии списали почти 40 тыс. рублей.

Как сообщает ГУ МВД РФ по городу и области, в настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании петербуржца, который стрелял из винтовки по окнам детского сада. Инцидент произошел на Ириновском проспекте.