Неизвестные избили и обокрали мужчину в Василеостровском районе

Неизвестные избили и обокрали мужчину в Василеостровском районе
Выясняются обстоятельства произошедшего. Фото: pixabay.com

В Василеостровском районе Петербурга неизвестные избили и ограбили 34-летнего гражданина. Все произошло в понедельник, 2 сентября, около дома №63 по Большому проспекту.

Злоумышленники напали на мужчину сзади, совершили около четырех ударов в области лица и шеи, в результате чего мужчина потерял сознание. Очнувшись, он обнаружил отсутствие кошелька и мобильного телефона.

Вместе с тем мужчина лишился водительских прав и банковской карты, с которой впоследствии списали почти 40 тыс. рублей.

Как сообщает ГУ МВД РФ по городу и области, в настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании петербуржца, который стрелял из винтовки по окнам детского сада. Инцидент произошел на Ириновском проспекте.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти нападение новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дагестанцев задержали за нападения на проституток в Петербурге
Под Володарским мостом перевернулся внедорожник
Школу Калининского района наводнили тараканы
Детдомовца госпитализировали с отравлением алкоголем в Петербурге
Швейцарский архитектор Ян Скуратовский вошел в жюри конкурса «Золотой Трезини»
Греф объяснил свою ненависть к школьным экзаменам
Водитель маршрутки в Петербурге угощает пассажиров конфетами
Двое братьев напичкали школьницу наркотиками и надругались над ней в Петербурге