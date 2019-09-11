33 тыс. петербуржцев отдохнули в оздоровительных лагерях

Дети перед началом учебного года посетили 190 лагерей.

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Обо всем сообщили в Управлении Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу. Более 33 тысяч человек посетили оздоровительные лагеря в преддверии учебного года. Они проводили летний период в различных лагерях Северной столицы – некоторые оставались там только до вечера.

В ведомстве отметили, что их нахождение в лагерях оказало положительный эффект на детей – 94% детей стали здоровее. Роспотребнадзор следил за работой учреждений внимательнее обычного. В 2019 году специалисты проверили все лагеря и выявили ряд нарушений.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что вожатая лагеря в Евпатории призналась в убийстве кошки: реакция соцсетей и руководства. О своем жестоком поступке девушка рассказала в микроблоге, чем вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков. Она, рассуждая на тему подростковой жестокости, написала, что, когда ей было 15 лет, они с подругой разрезали животное и подкинули труп вожатым в комнату.