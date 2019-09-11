По новому роману Стивена Кинга собрались снимать сериал

По новому роману Стивена Кинга собрались снимать сериал
Стивен Кинг. Фото: @stephenking/instagram

Книга совсем недавно вышла на английском языке.

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Обо всем сообщает Variety.

Новая работа Стивена Кинга называется «Институт». В книге рассказывается история мальчика Люка, чьи родители умирают в раннем возрасте. Он попадает в так называемый «Институт», где изучают детей с необычными способностями. Главный герой делает все, чтобы сбежать оттуда.

За сериал возьмется продюсер, благодаря которому вышел сериал «Большая маленькая ложь». Режиссером же станет Джек Бендер, работавший над пятым и шестыми сезонами «Игры престолов».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Оно-2» возглавил российский кинопрокат в выходные. Хоррор по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, собрал 590,9 млн рублей. Согласно сюжету, с последней встречи героев с клоуном прошло более 20 лет. Первую часть зрители увидели два года и остались в полном восторге.

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По новому роману Стивена Кинга собрались снимать сериал
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