По новому роману Стивена Кинга собрались снимать сериал

Книга совсем недавно вышла на английском языке.
Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Обо всем сообщает Variety.
Новая работа Стивена Кинга называется «Институт». В книге рассказывается история мальчика Люка, чьи родители умирают в раннем возрасте. Он попадает в так называемый «Институт», где изучают детей с необычными способностями. Главный герой делает все, чтобы сбежать оттуда.
За сериал возьмется продюсер, благодаря которому вышел сериал «Большая маленькая ложь». Режиссером же станет Джек Бендер, работавший над пятым и шестыми сезонами «Игры престолов».
Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Оно-2» возглавил российский кинопрокат в выходные. Хоррор по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, собрал 590,9 млн рублей. Согласно сюжету, с последней встречи героев с клоуном прошло более 20 лет. Первую часть зрители увидели два года и остались в полном восторге.