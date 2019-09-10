«Оно-2» возглавил российский кинопрокат в выходные

Американский триллер «Оно-2» Андреса Мускетти занял первую строчку российского кинопроката в минувшие выходные.

Хоррор по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, собрал 590,9 млн рублей. Согласно сюжету, с последней встречи героев с клоуном прошло более 20 лет. Они уже выросли и создали семью, но один телефонный звонок вынуждает их собраться вместе, как когда-то в детстве.

Согласно порталу kinobusiness.com, на второй строчке проката оказался отечественный кинофильм «Одесса» Валерия Тодоровского. За два дня кассовый сбор картины составил 32,6 млн рублей. Следом идет мультфильм «Королевские каникулы» Кевина Джонсона. За выходные он собрал 24,4 млн рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Тарантино может уйти из кино. Голливудский режиссер предположил что завершит свою деятельность и уйдет на пенсию. Он рассказал, что хочет уйти на пике своего мастерства.