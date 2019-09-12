Названы районы города, где большинство жителей отдали свой голос за Беглова

Стало известно, в каких районах Санкт-Петербурга больше всего жителей отдали свой голос за Александра Беглова, кандидата на выборах губернатора города.

Оказалось, что больше всего голосов за Беглова отдали на территории избирательной комиссии (ТИК) №18 Петроградского района. Там процент проголосовавших составил 76,45%.

Следом идет ТИК №21 в Колпинском районе, там кандидат получил 73,29% голосов. Третье место заняла территория ТИК №24, левобережная сторона Невского района. Процент отдавших свой голос за Беглова составил 71,04%.

Как сообщает АБН, меньше всего голосов самовыдвиженец набрал на территории Центрального района. Так, в ТИК №16 насчитали 53,42%, а в ТИК №30 — 57,22% голосов Беглову.

Напомним, что на пост губернатора также претендовали Михаил Амосов и Надежда Тихонова.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что врио губернатора Беглов заявил, что выборы показали культурный статус Петербурга.