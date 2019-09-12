Житель Выборга напился и устроил дебош в кафе

Житель Выборга напился и устроил дебош в кафе
Мужчину задержали. Фото: pixabay.com

В Выборге задержали пьяного мужчину, который устроил дебош и повредил имущество в кафе.

Инцидент случился в среду, 11 сентября, в одном из заведений на улице Акулова. Мужчина выпил лишнего и начал хулиганить. На одних криках подозреваемый останавливаться не стал и разбил стекло в кабинете директора. После работники нажали на «тревожную кнопку».

Как сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны, на место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали дебошира.

Сумма причиненного ущерба не установлена.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Петербурге пройдет велопробег. Мероприятие на сорок минут перекроет проезд по нескольким улицам города.

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