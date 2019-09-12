Заведующая детсадом нарушила закон о контрактной системе

Прокуратура Приморского района Петербурга нашла нарушения законодательства о контрактной системе в одном из детских садов. Заведующей учреждения назначен штраф.

Её предстоит выплатить 3 тыс. рублей. Соответствующее постановление утвердил прокурор УФАС по Петербургу.

Выяснилось, что закупочная документация детского сада включала лоты, при закупке которых по закону преимущество предоставляется организациям инвалидов.

«Заказчик данные преимущества не установил, ограничив участие организаций инвалидов в осуществлении закупки», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

Нарушения выявили в ходе проверки. Руководству детского сада было предписано устранить все нарушения. Представление рассмотрено и удовлетворено.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что комиссия УФАС обязала ГУП «Петербургский метрополитен» аннулировать закупку на поставку интерьеров для вагонов.