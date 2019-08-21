УФАС аннулировала закупку интерьеров для вагонов метро

Комиссия петербургского УФАС России обязала ГУП «Петербургский метрополитен» аннулировать закупку на поставку интерьеров для вагонов. Начальная сумма контракта составляла 182 млн рублей.

С жалобой в антимонопольное ведомство обратилась ООО «Моспик». Компания указывала на то, что заказчик нарушил закон о закупках. В частности, ГУП «Петербургский метрополитен» предлагал потенциальному исполнителю поставить интерьеры вагонов метро, прилагая в документации только фотоматериалы. При этом чертежи необходимых элементов интерьера отсутствовали.

Рассмотрение жалобы состоялось 20 августа. УФАС признал претензии «Моспик» обоснованными.

«Петербургскому метрополитену» предписано аннулировать закупку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что УФАС аннулировала закупку ГУП «Петербургский метрополитен» на сумму более 547 млн рублей. До этого были отменены еще два конкурса метрополитена.