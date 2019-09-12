Сквер на Купчинской обзавелся кустарниками и детской площадкой

Сквер в Купчино. Фото: комитет по благоустройству

Сквер в Купчино. Фото: комитет по благоустройству

Во Фрунзенском районе Петербурга благоустроили сквер у дома №5 по Купчинской улице. На территории высадили кустарники и обустроили детскую площадку.

Прежде зона у дома №5 представляла собой дикое поле. Сейчас на его месте проложены дорожки, установлена садовая мебель и оборудована игровая зона для детей, сообщает комитет по благоустройству.

На площадке установлены качели, горки, вертушки и игровой комплекс. Вдоль сквера размещены новые урны и скамейки — садовые диваны.

Для озеленения территории было решено разбить альпийскую горку с многолетниками и высадить более 800 молодых кустарников. В сквере появились ирисы, дельфиниум, гейхера, татарский клен, саженцы чубушника и другие растения.

В следующем году на соседней территории планируется обустроить спортивную зону.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Эйхенской улице провели комплексное благоустройство сквера.