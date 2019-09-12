УФАС отменило закупки на строительство двух поликлиник в Петербурге

Комиссия петербургского УФАС России аннулировала две закупки Фонда капитального строительства и реконструкции на 813 млн рублей.

Речь идет о конкурсах на строительство зданий детской поликлиники в Красном Селе и поликлиники для взрослых в Коломягах.

С жалобами в антимонопольное ведомство обратилась ООО «Энерго строительная компания». Отмечается, что Фонд разместил заказ на строительство поликлиник в форме «запрос предложений». При этом ранее эти же торги уже проводились в такой же форме. Тогда конкурс завершился объявлением победителя, но он отказался подписывать контракт.

«А со второй организацией участником торгов контракт не подписал заказчик», — уточнили в УФАС.

Жалобы признаны обоснованными, так как заказчик не имел права проводить запрос предложений повторно. В УФАС отмечают, что Фонд выбрал неверный способ закупки, чем нарушил закон о контрактной системе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что УФАС аннулировало конкурсы на ликвидацию свалок в Петербурге.