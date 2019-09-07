УФАС аннулировало конкурсы на ликвидацию свалок в Петербурге

УФАС аннулировало конкурсы на ликвидацию свалок в Петербурге
Несанкционированные свалки расположены на Московском и Пулковском шоссе. Фото: pixabay.com

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России признала частично обоснованными жалобы на действия администрации Московского района. Объявленные ранее конкурсы на ликвидацию двух свалок аннулированы.

Речь идет о несанкционированных свалках на Московском и Пулковском шоссе. Начальная цена контрактов составляла более 5 млн рублей, уточнили в петербургском УФАС.

Автором жалобы выступила чебоксарская компания ООО «НПО Проектор». Она обратила внимание на нарушение закона о контрактной системе.

Выяснилось, что администрация Московского района в обоих случаях установила требование об экологическом аудите проведенных работ. Другими словами, победитель конкурса должен был в 2020 году контролировать сбор, транспортирование и утилизацию отходов. Это выходит за рамки договора и нарушает закон.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что комиссия УФАС обязала ГУП «Петербургский метрополитен» аннулировать закупку на поставку интерьеров для вагонов.

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