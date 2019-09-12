На крестный ход в Петербурге вышли 115 тысяч человек

В Петербурге 12 сентября прошел крестный ход, посвященный празднованию перенесения мощей князя Александра Невского. Участие в шествии приняли 115 тыс. человек.

Колонна прошла по Невскому проспекту от Казанского собора к Александро-Невской лавре, где покоятся мощи князя Александра Невского. Возглавили шествие митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, вице-губернатор Владимир Кириллов и председатель Заксобрания Вячеслав Макаров, сообщили в Смольном. Во главе по традиции пронесли Казанскую икону Божией Матери.

На крестный ход также вышли представители приходов города, учащиеся духовных школ и горожане.

В полдень у памятника святому Александру Невскому отслужили молебен.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врио губернатора Александр Беглов от имени городского правительства поздравил пришедших с праздником перенесения в Петербург мощей святого Александра Невского. Участникам крестного хода он пожелал духовного и телесного здоровья.