Беглов пришел на молебен на площади Александра Невского

Беглов пришел на молебен на площади Александра Невского
В Петербурге проходит крестный ход. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов прибыл на молебен на площади Александра Невского, где собрались участники крестного хода.

От имени городского правительства он поздравил пришедших с праздником перенесения в Петербург мощей святого Александра Невского.

«Александр Невский всегда служил отечеству, всегда побеждал, какие бы сложные периоды жизни не выпадали на его долю», — сказал Беглов.

Со сцены он пожелал горожанам духовного и телесного здоровья.

Колонна крестного хода прошла 12 сентября по Невскому проспекту от Казанского собора до Александро-Невской лавры, где покоятся мощи князя. Во главе шествия несут Казанскую икону божией матери.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что шествие крестного хода ограничило движение в центре Петербурга. В частности, свои маршруты в первой половине дня поменяли троллейбусы №17, №1 и №14.

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