Беглов пришел на молебен на площади Александра Невского

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов прибыл на молебен на площади Александра Невского, где собрались участники крестного хода.
От имени городского правительства он поздравил пришедших с праздником перенесения в Петербург мощей святого Александра Невского.
«Александр Невский всегда служил отечеству, всегда побеждал, какие бы сложные периоды жизни не выпадали на его долю», — сказал Беглов.
Со сцены он пожелал горожанам духовного и телесного здоровья.
Колонна крестного хода прошла 12 сентября по Невскому проспекту от Казанского собора до Александро-Невской лавры, где покоятся мощи князя. Во главе шествия несут Казанскую икону божией матери.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что шествие крестного хода ограничило движение в центре Петербурга. В частности, свои маршруты в первой половине дня поменяли троллейбусы №17, №1 и №14.