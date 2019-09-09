Крестный ход по Невскому развернет троллейбусы

Маршруты транспорта в центре Санкт-Петербурга изменятся в первой половине четверга.

Крестный ход пройдет в центре Санкт-Петербурга в четверг 12 сентября. Колонна православных пройдет от Казанского собора до площади Александра Невского. Троллейбусы поменяют свои маршруты.

Мероприятие приурочено к Дню перенесения мощей князя Александра Невского. Изменения в маршрутах затронут движение транспорта в первую половину дня. Так, троллейбус №17 изменит маршрут с 6 до 12 при закрытии Казанской улицы, номера 5, 7, 10 и 11 поменяют маршрут с 10:30 до 12:30, а движение 1-го, 14-го,16-го, 22-го и 33-го троллейбусов изменится при закрытии пл. Александра Невского с 10 часов до 13:30, сообщили GazetaSPb в Горэлектротрансе 9 сентября.

При этом когда Невский закроют у Литейного, троллейбусы 3,8 и 16 не поедут пока колонна не пройдет. Трамвай 3 остановится при закрытии Невского у Садовой на время прохода людей.

Ранее GazetaSPb сообщила, что на Нарве в течение года ограничат движение.