В ЖК «Кировский посад» въедут покупатели-льготники

Объект наконец сдали в эксплуатацию. В доме будут жить 47 семей.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Обо всем рассказали в правительстве Ленинградской области. Жилой комплекс построили в Кировске. В доме продали 146 квартир по сниженной стоимости для покупателей-льготников – таких оказалось 47 семей. Они смогли купить жилплощадь по 35 тысяч рублей за квадратный метр. Всего в ЖК «Кировский посад» 184 квартиры. Уже совсем скоро они переедут – ключи выдадут на следующей недели.

Напоминаем, что возведением дома занимается ЛеноблАИЖК – агенство планирует сосредоточиться на программе расселения аварийного жилья в регионе.

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