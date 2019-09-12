В садоводстве Большие Пороги огонь уничтожил дачный дом

Пожар успел распространиться на площади 80 квадратных метров. Пока непонятно, есть ли пострадавшие.

Об этом стало известно сегодня, 13 сентября. Обо всем сообщили в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области. Все случилось в четверг во Всеволожском районе в садоводстве Большие Пороги. Звонок о пожаре поступил после девяти часов вечера – борцы с огнем выехали на место происшествия незамедлительно. В ликвидации участвовали десять человек – они справились с пожаром менее чем за час. Огонь успел поглотить всю площадь дома, так что от него почти ничего не осталось. Был ли в этот момент кто-то внутри и получил ли травмы – не уточняется.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Ленобласти после ДТП пострадавших вызволяли из покорёженного авто. По предварительным данным, они получили травмы, но насколько серьезные – не уточняется.