В Гатчине состоится первый экофестиваль «Зеленый город»

В Гатчине состоится первый экофестиваль &#171;Зеленый город&#187;
Экологический фестиваль "Зеленый город" состоится в Гатчине 22 сентября. Фото: pixabay

Мероприятие станет первым экологическим фестивалем в Гатчине, целью которого является привлечение внимания к экологии и благотворительности.

Экологический фестиваль «Зеленый город» состоится в Гатчине 22 сентября. Открытие фестиваля запланировано на 12 часов на площадке юность. Мероприятие продлится до восьми вечера.

Основной целью организаторов фестиваля, экологического движения «РазДельный Сбор», является привлечение внимания местных жителей к вопросам городской экологии и благотворительности.

На фестивале соберутся представители социальных и спортивных проектов города, а также представители общественных организаций и инициатив, помогающих Гатчине совершенствоваться и становиться «здоровее». На мероприятии также будут представлены различные общественные проекты, существующих засчет поддержки неравнодушных жителей города.

Гости фестиваля смогут поучаствовать в различных творческих мастер-классах и эко-играх. Кроме того, на экофестивале пройдет фримаркет, куда все желающие могут принести ненужные вещи.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Луге прошел фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.

"Зеленый город" гатчина экофестиваль
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