На улице Турку грузовик врезался в трамвай, перегородив пути

ДТП с участием трамвая и самовала произошло утром в пятницу, 13 сентября на пересечении улиц Бухаресткой и Турку в Фрунзенском районе Петербурга.

Грузовик, совершая разворот, не нарушал правила, однако ехавший попутный трамвай №43 не пропустил. Как следствие, не получилось избежать столкновения. Информация об инциденте появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте».

По словам очевидцев, находившихся в трамвае, удар был очень сильным. «Внутри трамвая было жестко», — пишут в комментариях интернет-пользователи. Несмотря на это, пострадавших в аварии нет.

Но трамвайное движение в этом районе заблокировано.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о дорожно-транспортном происшествии на трассе в Ленинградской области, в результате которого сильно пострадали двое пенсионеров и ребенок. Все жертвы аварии госпитализированы.