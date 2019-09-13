«Городок Текстильщиков» на Лесном проспекте стал памятником

В Северной столице расширили перечень объектов культурного наследия регионального значения. «Городок Текстильщиков» на Лесном проспекте получил статус памятника.

Распоряжение было подписано председателем Комитета по государственному контролю и охране памятников (КГИОП) Сергеем Макаровым.

Напомним, что возведение товарищества «Текстильщик» стартовало в 1929 году. Рядом находилось много текстильных фабрик. Всего ансамбль состоит из шести корпусов. Из трех очередей реализовали пока только одну.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о новом общественном пространстве на набережной реки Карповки. Место превратилось в обновленную зону для отдыха. Однако работы завершены не до конца, проект ждет еще один этап реконструкции. Открытие объекта состоялось в начале сентября.