«Городок Текстильщиков» на Лесном проспекте стал памятником

«Городок Текстильщиков» на Лесном проспекте стал памятником
возведение товарищества «Текстильщик» началось в 1929 году. Фото: kgiop.gov.spb.ru

В Северной столице расширили перечень объектов культурного наследия регионального значения. «Городок Текстильщиков» на Лесном проспекте получил статус памятника.

Распоряжение было подписано председателем Комитета по государственному контролю и охране памятников (КГИОП) Сергеем Макаровым.

Напомним, что возведение товарищества «Текстильщик» стартовало в 1929 году. Рядом находилось много текстильных фабрик. Всего ансамбль состоит из шести корпусов. Из трех очередей реализовали пока только одну.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о новом общественном пространстве на набережной реки Карповки. Место превратилось в обновленную зону для отдыха. Однако работы завершены не до конца, проект ждет еще один этап реконструкции. Открытие объекта состоялось в начале сентября.

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«Городок Текстильщиков» на Лесном проспекте стал памятником
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