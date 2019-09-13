Бензин недоливают на каждой пятой российской заправке

С начала 2019 года в ведомство поступило примерно 200 жалоб на недолив. Фото: pixabay

С начала 2019 года в ведомство поступило примерно 200 жалоб на недолив. Фото: pixabay

Росстандарт составил статистику, результаты которой показали, что на каждой пятой АЗС в России недоливают топливо.

Сейчас Росстандарт занимается подготовкой комплекса мер, с помощью которого в стране будут решать проблему повсеместного недолива топлива на автомобильных заправках, сообщает издание «Известия».

Проверка российских АЗС Росстандартом показала, что 19% из всех заправок недоливают бензин своим клиентам. В ходе проверки в этом году нарушения обнаружили на 39 АЗС из 200.

Также на каждой десятой заправке оказалось некачественное топливо, это 9% от общего числа. В ведомстве пояснили, что проверка проводилась не только в крупных сетях, но и на независимых АЗС.

С начала 2019 года в ведомство поступило примерно 200 жалоб на недолив и более 300 на некачественное горючее.

Ранее GazetaSPb сообщала, что названы регионы с самым недорогим бензином.