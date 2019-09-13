Дзюба забил первый гол в матче с «Арсеналом»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче против тульского «Арсенала». Команды встретились в рамках девятого тура чемпионата России по футболу 13 сентября.

Встреча проходит на «Газпром Арене» в Петербурге. Счет по итогам первого получаса игры 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

Гол в ворота «Арсенала» Артем Дзюба забил на пятой минуте, получив передачу от защитника Дугласа Сантоса. Футболист после штрафного точным ударом отправил мяч в угол ворот тульской команды.

Матч судит Павел Кукуян. Ему помогают специалисты Дмитрий Мосякин и Константин Шаламберидзе.

Напомним, что «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице. В активе команды 17 очков. Аналогичные результаты показали «Красодар» и «Ростов». Набравший 13 баллов «Арсенал» расположился на седьмом месте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» открыл продажу билетов на домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.