Дзюба забил первый гол в матче с «Арсеналом»

Дзюба забил первый гол в матче с &#171;Арсеналом&#187;
"Зенит" встретился с "Арсеналом". Фото: twitter.com/zenit_spb

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче против тульского «Арсенала». Команды встретились в рамках девятого тура чемпионата России по футболу 13 сентября.

Встреча проходит на «Газпром Арене» в Петербурге. Счет по итогам первого получаса игры 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

Гол в ворота «Арсенала» Артем Дзюба забил на пятой минуте, получив передачу от защитника Дугласа Сантоса. Футболист после штрафного точным ударом отправил мяч в угол ворот тульской команды.

Матч судит Павел Кукуян. Ему помогают специалисты Дмитрий Мосякин и Константин Шаламберидзе.

Напомним, что «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице. В активе команды 17 очков. Аналогичные результаты показали «Красодар» и «Ростов». Набравший 13 баллов «Арсенал» расположился на седьмом месте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» открыл продажу билетов на домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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