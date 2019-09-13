«Зенит» обыгрывает «Арсенал» после первого тайма

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Матч проходит на "Газпром Арене". Фото: ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» 13 сентября встретился с тульским «Арсеналом». После первого тайма в счете ведут сине-бело-голубые.

Подопечные Сергея Семака обыгрывают соперников со счетом 1:0. Встреча проходит в рамках девятого тура чемпионата России по футболу на «Газпром Арене» в Петербурге.

Счет открыл нападающий «Зенита» Артем Дзюба. На пятой минуте футболист после штрафного пробил угол ворот тульской команды. Мяч Дзюбе отправил бразильский защитник Дуглас Сантос.

Увеличить отрыв в счете «Зенит» мог на 22-й минуте. Сине-бело-голубые получили право на пенальти. Однако Сердар Азмун не смог обыграть тульского вратаря Михаила Левашова.

Напомним, «Зенит» делит верхнюю строчку в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Ростовом». В активе команд по 17 очков. «Арсенал» занимает седьмое место, набрав 13 баллов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» открыл продажу билетов на матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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