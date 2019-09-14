Доплаты к пенсии в Петербурге получат военные пенсионеры

Доплаты к пенсии в Петербурге получат военные пенсионеры
Средства будут выплачиваться в дополнение к пенсии каждый месяц. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Действующий губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал законодательную инициативу о доплате к пенсии для военных пенсионеров.

Беглов подписал ряд постановлений Смольного, а в частности инициативу о замене пенсии за выслугу лет для военных пенсионеров, муниципальный стаж которых не менее 10 лет, на доплату. Средства будут выплачиваться в дополнение к пенсии каждый месяц.

Кроме того, градоначальник подписал постановление, согласно которому в Петербурге несколько многоквартирных домов должны приспособить для проживания маломобильных групп граждан в течение этого и следующего года.

Также Беглов подписал документ о присуждении спортсменам и тренерам премии городского правительства «За достижение высоких спортивных результатов на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях». На выплаты выделят 7,713 млн рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Беглов лично проверит строительство соцобъектов, которые сдадут в 2020 году.

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