Пенсионер погиб в ДТП во Всеволожском районе

Пенсионер погиб в ДТП во Всеволожском районе
Пенсионер погиб на месте. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

На 35-м километре трассы «Петербург — Морье» произошла авария, в результате которой погиб 69-летний мужчина.

Дорожное-транспортное происшествие произошло сегодня, 14 сентября, около двух часов дня. В результате столкновения легкового автомобиля Volvo и внедорожника Land Rover, водитель Volvo, мужчина 69 лет, скончался на месте. 26-летний молодой человек, находившийся за рулем внедорожника не пострадал.

По предварительной информации, виновником трагедии стал погибший водитель, который не уступил дорогу другому автомобилю. Обстоятельства произошедшего уточняются. Об инциденте сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о смертельном ДТП на трассе «Зуево — Новая Ладога», где столкнулись два легковых автомобиля Chevrolet и Nissan. Водитель «Шевроле» погиб.

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