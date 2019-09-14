Ученые научили крыс играть в прятки

Немецкие нейробиологи изучили игровое поведение крыс. Целью исследования было определить, играют крысы ради удовольствия или ради вознаграждения.

Для этого крыс научили играть в упрощенную версию пряток. В течение двух недель ученые показывали животным, как правильно играть, а затем перешли к практике, пишет журнал Science.

Команды крыс и людей играли в комнате площадью около 30 кв. метров. Игроки по очереди прятались и искали друг друга.

В ходе эксперемента ученые заметили, что крысы хорошо изучили правила игры и разработали собственную стратегию. Они научились прятаться в разных местах и вести себя тихо. В качестве укрытия животные предпочитали непрозрачные коробки и места.

Исследование показало, что в префронтальной коре крыс есть нейроны, чувствительные к играм. Животные во время эксперимента предавали большее значение самому игровому процессу, а не вознаграждению.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что крысы набежали на резиденцию британской королевы Елизавета II.