Туктамышева проиграла Щербаковой на Lombardia Trophy в Италии

Петербургская фигуристка 22-летняя Елизавета Туктамышева заняла второе место на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо. Победу она уступила россиянке Анне Щербаковой.

15-летняя Щербакова чисто исполнила четверной лутц в произвольной программе, набрав 150,47 баллов. В сумме за два выступления в её активе 218,20 баллов. Прежде юная фигуристка не выигрывала на взрослом уровне.

Петербурженка Елизавета Туктамышева включила в произвольную программу два тройных акселя, один из них – в каскаде с двойным тулупом. Общий результат спортсменки — 214,38 баллов.

Бронзовой призеркой турнира стала Ю Ен из Южной Кореи. Девушка набрала за два выступления 214,38 баллов.

Россиянка Софья Самодурова расположилась на шестом месте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фигуристка Елизавета Туктамышева считает, что сезон 2019/20 будет одним из самых интересных и непонятных.