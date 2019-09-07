Туктамышева поделилась мнением перед новым сезоном

Фигуристка считает, что он будет одним из самых интересных и непонятных.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября. Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала обо всем Первому каналу в преддверии сезона-2019/20. Она заявила, что сложно угадать, каковы будут результаты, ведь они зависят от старания всех спортсменок.

Самое главное, добавила Туктамышева, на контрольных прокатах – это показать свою готовность. Специалисты смогут по достоинству оценить программы фигуристок. Она подчеркнула, что не может дождаться поездки в Италии – эту страну Елизавета особенно сильно любит и с удовольствием там выступает.

«Нет предела совершенству и человеческим возможностям – это факт. В будущем нас ждёт много интересного»,

— сказала Туктамышева.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Туктамышева устроила петербуржцам массовую зарядку. На Дворцовой площади собралось несколько сотен горожан и гостей Северной столицы.