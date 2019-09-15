После легкоатлетического пробега петербуржцы стоят в пробках

Сегодня утром, 15 сентября, в Северной столице состоялся легкоатлетический пробег. Мероприятие было посвящено памяти корреспондента газеты «Вечерний Петербург» Валентина Семенова.

В результате пробега в центре города было ограничено движение. Проезжую часть перекрывали поэтапно: с 09:35 до 11:50 проезд прекратился по Московскому проспекту, с 10:00 до 11:50 нельзя было проехать по набережной реки Фонтанки, а с 10:15 до 12:00 по Невскому проспекту.

Согласно информации сервиса «Яндекс.Пробки», к моменту окончания пробега в городе были серьезные пробки, особенно в центре.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Петербурге проходил ночной мотопробег, который доставил жителям много эмоций.