Очевидцы делятся впечатлениями о мотопробеге в центре Петербурга

Ночное представление устроили в рамках фестиваля «Мотостолица». Сотни человек наблюдали за ним.

Мотопробег состоялся в девять часов вечера сегодня, 24 августа, в самом центре Санкт-Петербурга. Люди, находившиеся на Невском проспекте, делятся фотографиями, видеозаписями, а также впечатлениями от увиденного. Они считают, что фестиваль «Мотостолица» удалось завершить эффектно. В представлении приняли участие 500 байкеров из разных стран – России, Литвы, Финляндии, Германии и некоторых других.

«Какой-то мотопробег на Невском, неожиданно и эффектно»,

— пишет одна из пользовательниц, прикрепляя видео.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что байкеры «Мотостолицы» прокатятся с файерами по ночному Петербурге.