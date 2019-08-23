Байкеры «Мотостолицы» прокатятся с файерами по ночному Петербурге

Байкеры &#171;Мотостолицы&#187; прокатятся с файерами по ночному Петербурге
Байкеры устроят ночной парад. Фото: Мотостолица

В Петербурге 24 августа пройдет международный фестиваль «Мотостолица». Завершится день зрелищным мотопарадом с файерами.

Фестиваль стартует в полдень. В этом году «Мотостолица» собрала более 500 байкеров из России, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии и Финляндии.

В программе — трюковые выступления, выставка оригинальных кастом-мотоциклов и ретро-техники, мотопарад и концертная программа. Хэдлайнерами фестиваля станет группа Экибастуз. Её выступление намечено на 19:15 на главной сцене.

Для гостей будут работать несколько развлекательных зон. «Шуточная мотосвадьба» предлагает парам принести друг другу клятвы любви на фоне цветочной арки. В зоне «Мотостиль» визажисты нанесут дерзкий макияж, временные татуировки и мехенди в байкерском стиле.

Помимо этого в программе — атракционны виртуальной реальности, развлечения для детей и выступления каскадеров на мотоциклах.

Файер-прохват стартует в 21:00 на Кленово улице. Всего будут оборудованы три точки зажжения фаеров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что из-за фестиваля «Мотостолица» в Петербурге ограничат движение транспорта.

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